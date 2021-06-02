Речь Байдена о белых расистах связали с приходом в США «лихих 90-х»

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Сторонники превосходства белой расы представляют главную террористическую угрозу для Соединенных Штатов. Такое заявление сделал президент США Джо Байден на мероприятии по случаю 100-летия расовых беспорядков в Талсе.

Американский лидер подчеркнул, что именно белокожие расисты несут большую опасность для страны, чем террористические организации «Исламское государство»* (ИГ*) и «Аль-Каида» (обе группировки запрещены в России).

«По данным разведывательного сообщества, террористическая деятельность движения превосходства белой расы является сегодня самой смертоносной угрозой», — сказал глава Белого дома.

Байден добавил, что искоренить ненависть невозможно, потому что она «прячется». Как только дать ненависти «немного кислорода», у нее появляются предводители и она «выходит из укрытия». Президент США заявил, что его страна в силах не допускать такого и не должна стать «убежищем ненависти».

instagram.com / @joebiden

Политолог Борис Межуев в беседе с газетой "Взгляд" выразил мнение, что американский лидер своим заявлением указал на вполне реальную угрозу для той части жителей страны, которую сам Байден и представляет. Однако с другой стороны лидер США пытается показать чернокожему населению, что он продолжает вести идеологию, с которой пришел к власти. Межуев предположил, что для Соединенных Штатов сейчас начинается своеобразная эпоха «лихих 90-х».

Депутат ГД Вячеслав Лысаков допустил, что в своей речи Байден в очередной раз оговорился.

«Опять дед все напутал. На этот раз — цвета», — написал политик в своем Telegram-канале, предположив, что Байден на самом деле говорил о превосходстве темнокожих рас.

Джо Байден занял пост президента Соединенных Штатов Америки в январе 2021 года. Всего за четыре месяца правления глава Белого дома прославился неоднозначными, а иногда странными заявлениями. Так, недавно американцы обсмеяли Байдена за его «угрозу» в адрес России.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации