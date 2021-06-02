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Вопрос об импорте российского "Спутника V" изучат в Бразилии

Общество
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Вопрос об импорте российского «Спутника V» изучат в Бразилии
Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Национальный регулятор 4 июня рассмотрит возможность поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Бразилию.

Cовет Anvisa намерен созвать экстренное совещание. Специалисты изучат все имеющиеся у них данные и на основании этого сделают окончательное решение о возможном экспорте российского препарата. Бразильцы крайне заинтересованы в зарубежных вакцинах от COVID-19. В связи с этим многие из них выходят на улицы с призывами, говорится в публикации на сайте 360 tv.ru.

Не так бразильский политический активист Тиагу Реиса обвинил местные власти в отказе применять российские вакцины по политическим мотивам. Отказ в допуске препарата на территорию страны он сравнил с тем, как легко фармрегулятор одобряет для использования агрохимикаты.

#россия #бразилия #Спутник V
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