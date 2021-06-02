Отец казанского стрелка Галявиева рассказал о жизни семьи после трагедии

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Отец Ильназа Галявиева, который устроил расстрел в казанской школе, прокомментировал трагедию. Он признался, что хотел бы увидеться с сыном, но ему не дают следователи.

Отец Ильназа Галявиева дал интервью журналистам, в котором признался, что не собирается отказываться от сына после случившегося. По словам мужчины, в адрес семьи поступают угрозы, а его младший сын даже не может ходить в школу из-за сильного стресса, пишет Telegram-канал Baza.

Собеседник отметил, что семья не съезжала намеренно от родственника незадолго до массового убийства. Он подчеркнул, переезд был связан с ремонтом в квартире.

О заболевании, диагностированном у Ильназа, родители узнали, когда подросток ходил в восьмой класс. Отец задержанного добавил, что хотел бы увидеть юношу и лично сказать ему "пару ласковых".

Трагедия произошла после майских праздников, сообщал ФАН. Студент ворвался в гимназию № 175 и открыл огонь по детям. Погибли девять человек.