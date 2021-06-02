«Симачев здесь ни при чем»: директор IASD о самом ярком павильоне на ПМЭФ

ИА «Политика Сегодня» /

В Петербурге еще с вечера 1 июня наблюдается сдержанное оживление - масса дорогих авто припаркованы у входа в лучшие отели города, известных в узких, да и не очень кругах персон можно встретить то тут, то там. А про Экспофорум на юге Северной столицы и говорить не приходится.

При входе на площадку ПМЭФ, рядом со сдержанным — цвета песка — павильоном Катара, пышет яркостью стенд Международного агентства суверенного развития (IASD), расписанный под хохлому.

На гармонично вписанном в красную гамму с золотыми узорами огромном плазменном экране появляются изображения древнерусских икон, видеообращений колоритных священнослужителей (о чем они говорят, не слышно) и, внезапно, Кончиты Вурст – бородатого победителя конкурса «Евровидение-2014».

Директор Международного агентства суверенного развития (IASD) Алексей Субботин, по-видимому, рад, тому эффекту, который производит павильон на гостей ПМЭФ. Даже сквозь маску, которая сделана в одном стиле с павильоном, видно, как он улыбается.

— Выбор дизайна отражает с одной стороны российскую сущность. С другой – это легко узнаваемый, очень популярный на международной арене образ, — рассказал Субботин корреспонденту «Политики Сегодня».

— Возможно кто-то из известных дизайнеров сотрудничал с вами при подготовке к форуму?

— Вы хотите услышать фамилию Симачева? (Денис Симачев – российский дизайнер, который в начале 2000-х вновь сделал модным узоры под хохлому и гжель – прим.ред.) – смеется Субботин. – Мы сотрудничали с представителями Росконгресса и теми дизайнерами, с которыми они работают. Не называя конкретных имен, это хорошие, проверенные партнеры.

ИА «Политика Сегодня» /

— Почему выбрали местоположение по соседству с павильоном Катара? Хотите сыграть на контрасте культур?

— Я бы сказал, чтобы подчеркнуть скорее сходство, чем различия. Мы — международное агентство. У нас много партнеров в странах Персидского залива. В том числе, есть несколько проектов с Катаром. Для нас большая честь соседствовать со страной-гостем ПМЭФ-2021. К тому же, это первое крупное событие за два года. Мы хотим показать партнерам, что продолжаем активно работать и готовы к сотрудничеству.

Международное агентство суверенного развития (IASD) создано в 2019 году для содействия правительствам развивающихся стран в проведении экономических реформ, привлечении инвестиций на международных финансовых рынках и развития крупнейших корпораций региона.