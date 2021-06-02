Венгрия бросает вызов Украине в Закарпатье

Федеральное агентство новостей /

Политические деятели Венгрии, которым украинские власти ранее запретили въезд на Украину, тем не менее намерены приехать на Западную Украину в составе официальной делегации Будапешта.

Об этом сообщает западноукраинское информационное агентство «Закарпатье онлайн», отмечая, что венгерская делегация планирует принять участие в запланированном на 3 июня торжественном открытии Венгерского дома имени Мигая Мукачи – венгерского художника, родившегося в городе Мукачево. Реконструкция исторического здания проводилась на деньги, выделенные Будапештом.

При этом, как выяснилось, в состав официальной делегации, помимо официальных лиц – венгерского консула в городе Берегово Эндре Солипски, венгерского консула в Ужгороде Йожефа Бочкои, и управляющего администрации венгерского премьер-министра Гергея Гуйяшема, вошел депутат Государственного собрания Венгрии Аттила Тилки, которого на Украине в прошлом году обвинили во «вмешательстве в выборе» и запретили ему въезд в страну.

dpsu.gov.ua / пресс-служба Госпогранслужбы Украины

Как отмечается в закарпатской прессе, Будапешт прекрасно осведомлен о действующем запрете и о причинах, по которым этот запрет был введен.

«Для чего сейчас командировать Аттилу Тилку, зная заранее о последствиях такого визита, да еще и накануне возможной встречи Виктора Орбана и Владимира Зеленского, остается непонятным для украинского общества», — удивляются журналисты.

При этом в местных СМИ называют странной политику, которую проводит Венгрия, заявляя на словах о стремлении налаживать с Украиной связей, а на деле постоянно устраивая мелкие провокации, испытывая тем самым добрососедские отношения.