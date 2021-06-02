Президент ФЗНЦ раскрыл главные цели неоколониальной политики Франции в Африке

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Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей назвал главные цели Франции в Центральноафриканской Республике и ответил на антироссийские выпады Парижа.

Шугалей отметил, что высказывание французского президента Эммануэля Макрона о "российском захвате политической власти и природных богатств в ЦАР" не имеют ни малейшего фактического подтверждения, в отличие от многочисленных примеров неоколониальной деятельности самой Франции, передает ФАН.

"Мы видели его (Макрона — Прим. ред.) действия в Чаде, где он при помощи своих прокси из FACT смог свергнуть и убить Идриса Деби, в Ливии, где также был свергнут Каддафи, в ЦАР и Мали. Ни к чему хорошему его политика по разжиганию конфликтов в африканских странах не приведет", — подчеркнул Шугалей.

По мнению главы ФЗНЦ, Париж предпринимает системные усилия по дестабилизации обстановки в Африке, при этом полностью игнорируя законный характер сотрудничества России и ЦАР, которое проходит под контролем Совета Безопасности ООН.

Шугалей назвал Макрона "маленьким человеком в большой политике" и предположил, что французский президент пытается самоутвердиться за счет России. Социолог подчеркнул, что Франция расходует огромные средства в целях создания хаоса в ЦАР, что должно вызвать осуждение ее граждан.