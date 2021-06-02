Только один фанат хоккея пришел на встречу сборных России и Белоруссии в рамках ЧМ

fhr.ru / Федерация хоккея России

В минувший вторник, 1 июня, в Риге состоялся матч хоккейных сборных России и Белоруссии в рамках заключительного этапа чемпионата мира. Его зрителем стал всего лишь один болельщик.

Изначально вживую увидеть игру планировали двое болельщиков. На встречу команд было продано два билета, стоимость по 110 евро каждый, передает Sputnik Беларусь. Однако одного из фанатов этого вида спорта не пустили на территорию стадиона из-за отсутствия у него сертификата с подтверждением вакцинации от коронавируса нужного образца. Человек прибыл из Эстонии, и имеющийся у него на руках документ просто не соответствовал латвийским стандартам. Всего же стадион мог вместить до 1058 человек.

Болельщиком, которому все же удалось попасть на игру, был местный житель Риги Андрей Михайлов. Он болел за российскую сборную, которая в результате игры одержала победу со счетом 6:0.