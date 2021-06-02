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Дрозденко: "Северный поток — 2" выходит на финишную прямую

Экономика
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Дрозденко: «Северный поток — 2» выходит на финишную прямую
Федеральное агентство новостей /

Российская инфраструктура газопровода начинает тестирование транзита газа в Германию.

Российские объекты "Северного потока — 2" начнут работать в тестовом режиме для подготовки пуска газа в Германию 7 июня, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в рамках ПМЭФ.

"Сегодня утром я встречался с Герхардом Шредером, он представляет немецкую сторону в проекте "Северный поток — 2". Мы как раз обсуждали, что проект вышел на финишную прямую", — заявил Дрозденко.

Специализированная комиссия уже проинспектировала объекты "Северного потока — 2", расположенные в Кингисеппском районе, передают "Невские Новости",

#северный поток #пмэф #Александр Дрозденеко
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