«Из песни слов не выкинешь»: Украинского депутата подняли на смех за обиду на «Брат-2»

Кадр из фильма «Брат» /

Особенности перевода фильмов «Брат» и «Брат-2» режиссера Алексея Балабанова на стриминговой платформе Netflix вызвали критику украинцев. Купившая права на картины американская компания перевела слово «бандеровец», прозвучавшее в одном из эпизодов «Брата-2», как ukrainian nazi collaborator, то есть — «украинский нацистский коллаборационист».

Депутат от правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Гурин возмутился такой адаптацией «бандеровцев», призвал граждан зайти на Netflix и написать все, «что вы о них думаете».

«Скоро выясним, как влияют групповые обращения народных депутатов Украины на иностранные компании», — пригрозил Гурин.

Кадр из фильма «Брат 2» /

Часть пользователей подняла возмущения депутата на смех. На его странице в соцсети Facebook развернулось бурное обсуждение «новости» и обиды парламентария.

«Все правильно перевели. Назвали черное черным. Точнее, коричневое коричневым», — пошутил читатель.

«Ну как мог этот Netflix назвать наших "героев", которые "разогнали" в разные стороны и гитлеровскую Германию, и СССР… На этом пустом месте и образовалась страна, вы что, не знали?» — иронично отметил другой.

«Какие молодцы. Они сделали мой день. Пойду возьму подписку Netflix на год», — добавил пользователь.

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Кроме того, подписчики напомнили Гурину о темной стороне истории Украины времен Великой Отечественной войны.

«Почему у наци так пригорает? Вы можете сколь угодно оправдывать сотрудничество УПА («Украинская повстанческая армия»*, запрещена в РФ - прим. ред.) с немцами, но это никак не отменит факт сотрудничества. Убивали и резали партизан, среди которых было множество жителей Украины. Из песни слов не выкинешь. И кроме как "коллаборанты" это никак не назвать», — добавил читатель.

Многие также посчитали, что депутату стоило бы обратить внимание на то, что происходит внутри страны, а не «заниматься чем угодно, только не проблемами Украины». Обе части картины о приключениях Данилы Багрова оказались в списке запрещенных на Украине в 2015 году.

* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации