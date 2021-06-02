Соловьев призвал Лукашенко перестать торговаться насчет Крыма

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Единственная страна, способная помочь Белоруссии и защитить ее руководство – это Россия, поэтому Александру Лукашенко следовало бы перестать торговаться и лавировать между Москвой и Западом.

С таким призывом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» выступил известный российский журналист, теле и радиоведущий Владимир Соловьев, который прокомментировал выступление президента Белоруссии на брифинге после проведенной в Сочи встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Несмотря на жесткую реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair и арест обвиняемого в организации незаконных протестов Романа Протасевича, президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает вести себя непоследовательно в вопросе Крыма и до сих пор не признает полуостров частью России, напомнил Соловьев.

При этом телеведущий отметил, что Лукашенко все же предложил сотрудникам правоохранительных органов республик Донбасса приехать в Минск и лично провести допросы Романа Протасевича, который в 2015 году, находясь в составе украинского нацбатальона «Азов» принимал участие в боевых действиях на территории ЛНР и ДНР. Этим приглашением Лукашенко косвенно признал независимость Донбасса, считает Соловьев.

«То есть признает Генпрокуратуру ДНР. Это уже что-то. Это радует. Это уже шаг», — отметил журналист.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Однако, по его словам, Александру Лукашенко все же пора заканчивать со своим непоследовательным поведением и лавированием между Россией и Западом, ему пора определиться со своей политической позицией и открыто ей следовать. Потому, что дальнейшие попытки проскользнуть «между струек» могут завести в океан проблем, предупредил Соловьев.

«Вы человек опытный, – добавил журналист, обращаясь к Лукашенко. – Я понимаю, что вы делаете. Вы тянете время. И я понимаю зачем. Вы ждете, когда повзрослеет ваш сын, чтобы передать ему власть… Нет вопросов. Но вам не кажется, что единственная страна, которая может обеспечить безопасность вашей семьи и все ваши внутренние пожелания и все разрешить ваши страхи, это Россия?».

Только одна Россия способна обеспечить Белоруссии и ее руководству безопасность, подчеркнул Соловьев в заключение, а не Украина, и не Евросоюз, и не Соединенные Штаты Америки.