Новые ТПУ улучшат сообщение между центром и окраинами Санкт-Петербурга

Prt Scr youtube.com / Демид Быстров

Заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова заявила, что появление в Петербурге новых транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) будет способствовать развитию города.

Компания "Мегалайн" представит на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проект строительства 61 ТПУ. Его реализация будет поэтапной, общий объем инвестиций составит 186 млрд рублей.

По словам Натальи Мильчаковой, это беспрецедентный масштаб строительства даже по меркам Москвы. Она напомнила, что создание пассажирского Московского центрального кольца (МЦК) и интеграция его в систему городского метрополитена стоила 140 млрд рублей.

"Экономике Санкт-Петербурга такой проект может помочь привлечь туристов, включая иностранцев, так как в Северной столице появится еще один отель международного класса", — пояснила эксперт в интервью ФАН.

Новые ТПУ улучшат сообщение между центром и окраинами Петербурга, это будет удобно для жителей города и туристов, подчеркнула Мильчакова.

"Мегалайн" также планирует модернизировать промышленную зону "Горская", где появится Морской кластер, комфортабельная набережная, стоянка для яхт и бизнес-объекты. Согласно концепции, реновация затронет площадь в 62 га.