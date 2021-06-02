Урбанист Манов считает, что проект «Горская» сделает Петербург эстетичнее

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Член комитета по урбанистике, градостроительству и архитектуре Российской гильдии управляющих и девелоперов Олег Манов прокомментировал воплощение в жизнь проекта "Горская".

Реализация проекта реновации промзоны "Горская" даст возможность Петербургу следовать передовым тенденциям, которые применяются во всем мире, заявил в интервью "ПолитРоссии" член комитета по урбанистике, градостроительству и архитектуре Российской гильдии управляющих и девелоперов Олег Манов.

Урбанист отметил, что концепция не новая, но она становится все более популярна в формате кварталов и районов. Он призвал прислушаться к мировым тенденциям и воплотить их в жизнь в Петербурге. По его словам, средоточие в одном месте жилых кварталов, офисов и инфраструктуры сделает петербуржцев мобильнее. Удобство заключается в том, что горожанам не придется ехать в другой конец города на работу. В одном районе местные жители смогут и трудиться, и отдыхать, и учиться.

Манов напомнил, что в Северной столице некоторые промзоны полностью "перерождаются", что позитивно сказывается и на облике города, и на комфорте городской среды. Новый проект, считает спикер, интересен "не только с точки зрения функционала, но и с точки зрения эстетики".

Правительство Санкт-Петербурга и компания "Мегалайн" планируют подписать соглашение о реализации проекта "Горская". Важное событие произойдет в рамках Международного экономического форума (ПМЭФ), который стартовал 2 июня.