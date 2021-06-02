Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Директор Rutube: Мы способны «приютить» пользователей YouTube в случае блокировок

Россия и мир
48

Rutube способен "приютить" всех пользователей YouTube
pixabay.com /

Площадка Rutube в силах разместить всю аудиторию YouTube, если последний закроют. Такое заявление сделал генеральный директор Rutube Роман Максимов.

Осенью прошлого года несколько сенаторов и депутатов предложили частично или полностью заблокировать в России иностранные интернет-платформы. В первых «номинантах» на блокировку оказались Twitter и YouTube.

Генеральный директор Rutube Роман Максимов сообщил, что пользователи всегда могут перейти на отечественную площадку.

«В случае закрытия YouTube технические мощности площадки Rutube позволяют взять на себя всю аудиторию youtube, если она к нам решит прийти», — сказал Максимов.

В конце мая 2021 года Роскомнадзор отправил в Google около 26 тыс. обращений с требованием удалить противоправную информацию. Глава ведомства Андрей Липов отметил, что пока против Google применили только штрафы. Однако не исключено, что работу видеохостинга могут замедлить или закрыть.

#интернет #соцсети #youtube #rutube
Сын шестого президента Израиля избран новым лидером государства
Сын шестого президента Израиля избран новым лидером государства
Политика
14:11 | 2 июня
Директор Rutube: Мы способны «приютить» пользователей YouTube в случае блокировок
Директор Rutube: Мы способны «приютить» пользователей YouTube в случае блокировок
Россия и мир
13:54 | 2 июня
Только один фанат хоккея пришел на встречу сборных России и Белоруссии в рамках ЧМ
Только один фанат хоккея пришел на встречу сборных России и Белоруссии в рамках ЧМ
Спорт
13:52 | 2 июня