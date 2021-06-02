Директор Rutube: Мы способны «приютить» пользователей YouTube в случае блокировок

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Площадка Rutube в силах разместить всю аудиторию YouTube, если последний закроют. Такое заявление сделал генеральный директор Rutube Роман Максимов.

Осенью прошлого года несколько сенаторов и депутатов предложили частично или полностью заблокировать в России иностранные интернет-платформы. В первых «номинантах» на блокировку оказались Twitter и YouTube.

Генеральный директор Rutube Роман Максимов сообщил, что пользователи всегда могут перейти на отечественную площадку.

«В случае закрытия YouTube технические мощности площадки Rutube позволяют взять на себя всю аудиторию youtube, если она к нам решит прийти», — сказал Максимов.

В конце мая 2021 года Роскомнадзор отправил в Google около 26 тыс. обращений с требованием удалить противоправную информацию. Глава ведомства Андрей Липов отметил, что пока против Google применили только штрафы. Однако не исключено, что работу видеохостинга могут замедлить или закрыть.