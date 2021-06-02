Судья из «дела Цапков» дала признательные показания о посредничестве во взятке

Федеральное агентство новостей / Станислав Черушев

Экс-судья Арбитражного суда Светлана Мартынова заявила, что участвовала в передаче денег своим коллегам за решение об отчуждении земли у ростовчанки Надежды Цапок.

По предварительным данным, осужденная ранее на семь лет за мошенничество судья Мартынова направила в ФСБ заявление, в котором написала, что в 2011 году по просьбе бенефициаров концерна "Покровский" и юриста помогла судьям Кущевского райсуда получить 5 млн рублей, а также автомобиля марки Chevrolet Niva, сообщает издание "Комерасант".

За вознаграждение сотрудник инстанции должен был передать 5,7 тыс. га сельхозугодий "Артекс-Агро", принадлежащих Цапок, нарушив права пайщицы предприятия, которая имела первоочередное право на землю.