ПМЭФ-2021: сквозь преграды к звездам

ИА «Политика Сегодня» /

В Петербурге 2 июня стартовал международный экономический форум (ПМЭФ). После вынужденного пропуска в прошлом году из-за коронавиурса в 2021-м многие воспринимают мероприятие, как символ возвращения к прежней, допандемийной жизни.

Впрочем, ПМЭФ-2021 уже не тот, что прежде.

Пункты досмотра перед въездом на такие крупные площадки — дело привычное. Обычно в такой «пробке» приходится постоять максимум минут 5-7. Затем приветливые сотрудники полиции в парадной форме заходят в салоны шаттлов и с помощью специальных устройств сверяют бейджи пассажиров с базой зарегистрированных участников.

Но в этот раз обычной процедуры оказалось мало. Проверяющих смутили небольшие чемоданы, с которыми ехали несколько человек. Отправили на задворки ярко-белых шатров.

«Включите кондиционер», — просит водителя мужчина в деловом костюме.

Он явно нервничает из-за задержки. Его сосед ведет переговоры по телефону на немецком. Судя по тону, речь про сделку на миллион долларов.

ИА «Политика Сегодня» /

Наконец очередь нашего мини-автобуса. В традициях дискотек 90-х все сумки выставили прямо на землю, в одну кучу. Мокроносый спаниель деловито обнюхал вещи, немного разрядив нервное ожидание.

«Так будет каждый день? — спрашивает яркая блондинка в деловом костюме. — На такси нельзя?»

Можно, отвечают люди в погонах, но такси остановится очень далеко от площадки ПМЭФ, потому что проезд разрешен только аккредитованным автомобилям и только водителям с отрицательным тестом на коронавирус.

Очередной кордон. Последний. Просят натянуть маску на нос и выдают еще одну, упакованную в пластиковый конверт. Вообще все на форуме упаковано, вплоть до еды.

ИА «Политика Сегодня» /

Сэндвичи, слойки, пирожки, пирожные — в индивидуальных упаковках и на одноразовых тарелках. Вскрытые пластиковые конверты от легкого перекуса резко контрастируют на фоне белоснежных скатертей с живыми цветами в вазах на столах в ресторанах и зоне кофе-брейка.

Повышенные меры безопасности коснулись и самого святого — подарочных портфелей участников с брендовой канцелярией ПМЭФ. Раньше они выдавались каждому, а сейчас — никому. Разочаровал ли этот факт многочисленных гостей, понять невозможно — лица скрыты под масками.