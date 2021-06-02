Белорусские хоккеисты вернутся с ЧМ на автобусе из-за запрета на полеты

Global Look Press / Simon HastegÃ…Rd

Сборная Белоруссии по хоккею завершила выступление на чемпионате мира в Риге. Глава оргкомитета турнира Эдгарс Бунцис сообщил, что спортсмены вернутся домой на автобусах.

В конце мая правительство Латвии ограничило авиасообщения с Белоруссией. Для перелетов необходимо специальное разрешение, выдачу которых строго регулируют местные власти. Оргкомитет чемпионата мира пытался обеспечить белорусскую команду трансфером.

Однако для этого была необходима официальная просьба от правительства Белоруссии, которая так и не поступила к латвийцам. Поэтому возвращаться спортсменам с турнира придется на автобусах. Глава оргкомитета Эдгарс Бунцис отметил, что в Ригу сборная прилетела на самолете.

"Поскольку введен запрет на полеты, сборная поедет на автобусе", — сказал он.

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Белоруссии встретилась с российскими хоккеистами. Россияне одержали победу со счетом 6:0. В итоге белорусы заняли последнее, восьмое место в таблице группы A и покинули турнир.