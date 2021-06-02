Совет Федерации одобрил запрет экстремистам участвовать в выборах

Пресс-служба Совета Федерации /

Совет Федерации одобрил законопроект о запрете участвовать в выборах на всех уровнях для тех, кто когда-либо был замечен в деятельности экстремистской организации.

Руководители и учредители террористических и экстремистских организаций теперь не смогут участвовать в выборах в течение пяти лет со дня вступления в силу решения о запрете или ликвидации таких сообществ. Рядовые сотрудники, которые были как-либо связаны с работой подобных групп, не смогут избираться на протяжении трех лет. Запрет будет распространяться на любые выборы.

Законопроект не затронет тех, чья помощь запрещенным организациям не была связана с экстремизмом. Меры также не касаются людей, которые не знали о том, какую деятельность ведет сообщество.