Сенаторы Совфеда поддержали закон о праве крымчан с паспортом Украины быть госслужащими

Пресс-служба Совета Федерации /

Сенаторы Совфеда РФ одобрили законопроект, который дает возможность крымчанам занимать государственные и муниципальные должности при наличии гражданства Украины.

Документ предусматривает запрет некоторым должностным лицам на наличие двойного гражданства. Однако жители полуострова имеют проблемы с оформлением отказа от украинского паспорта. Законопроект разрешает крымчанам занимать соответствующие должности, если они подадут в Министерство иностранных дел заявление о нежелании иметь второе гражданство.