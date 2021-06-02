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Сенаторы Совфеда поддержали закон о праве крымчан с паспортом Украины быть госслужащими

Политика
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Сенаторы Совфеда поддержали закон о праве крымчан с паспортом Украины быть госслужащими
Пресс-служба Совета Федерации /

Сенаторы Совфеда РФ одобрили законопроект, который дает возможность крымчанам занимать государственные и муниципальные должности при наличии гражданства Украины.

Документ предусматривает запрет некоторым должностным лицам на наличие двойного гражданства. Однако жители полуострова имеют проблемы с оформлением отказа от украинского паспорта. Законопроект разрешает крымчанам занимать соответствующие должности, если они подадут в Министерство иностранных дел заявление о нежелании иметь второе гражданство.

#крым #совфед #закон
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