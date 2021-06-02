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Следователь в суде назвал основу уголовного дела против Пивоварова

Происшествия
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Следователь в суде назвал основу уголовного дела против Пивоварова
Prt Scr youtube.com / Андрей Пивоваров

Обвинитель заявил в ходе судебного заседания, что поводом для возбуждения дела против Андрея Пивоварова стал его агитационный пост в поддержку нежелательной организации.

По словам следователя, в публикации содержался призыв к "сбору средств для печати". Речь идет об одном из проектов организации, деятельность которой признана в России нежелательной.

Первомайский суд города Краснодара продолжает заседание по избранию меры пресечения для Андрея Пивоварова. Следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу сроком на два месяца, писал ФАН. Такие меры, по мнению СК, связаны с его попыткой сбежать от правоохранителей.

Адвокат Пивоварова в ответ на требование следствия заявил, что его подопечный не знал об уголовном деле и скрываться от полиции не собирался.

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