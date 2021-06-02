Сын шестого президента Израиля избран новым лидером государства

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Ицхак Герцог занял должность нового 11-го президента Израиля. Решение о его назначении принято в ходе тайного голосования на пленарном заседании Кнессета.

Новый лидер также является главой Еврейского агентства. Оно специализируется на связях с диаспорой и репатриации евреев в Израиль. Ицхак Герцог — наследник шестого по счету президента ближневосточного государства Хаима Герцога.

Ввиду того, что Израиль является парламентской республикой, глава государства избирается в основном для участия в церемониях. Выбор делают депутаты Кнессета. Голосование проводится раз в семь лет и исключительно на один президентский срок.