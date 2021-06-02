Рар рассказал о реакции немецких элит на встречу Путина и Байдена

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Элиты Германии шокированы тем, что первый визит американского лидера Джо Байдена в Европу связан с желанием встретиться не с ними, а с российским лидером Владимиром Путиным.

Такое мнение в беседе с изданием Украина.ру высказал немецкий политолог, комментируя сообщение источников медиагруппы Funke в правительственных кругах ФРГ и США о том, что канцлер Германии Ангела Меркель отправляет в Вашингтон команду переговорщиков на встречу с представителем президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и с торговым представителем Соединенных Штатов Америки Кэтрин Тай.

Как заявил по этому поводу Александр Рар, в Германии – стране, являющейся лидером Евросоюза – до сих пор нет понимания, какого трансатлантического курса намерен придерживаться 46-й президент США: займется ли он созданием союза демократических государств против авторитарных правителей, начнет искать возможности примирения с Россией или начнет ужесточать политику в отношении Китая.

Федеральное агентство новостей /

«В Германии с радостью восприняли решение Байдена не вводить санкции против «Северного потока- 2», но помимо этого есть и еще много других вопросов, касающихся совместной работы по климату, по экологии, — напомнил немецкий политолог. — По Ирану также много неясностей. Американцы отказались от санкций в отношении Ирана, но будут ли они проводить общую западную политику в отношении этой страны».

При этом Александр Рар добавил, что в целом из отношений Соединенных Штатов Америки и Германии уходят преграды и поэтому можно ожидать, что предстоящий визит Байдена в Европу будет дружелюбным.