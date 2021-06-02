Сергей Шнуров: Мне нет места в российской политике

ИА «Политика Сегодня» /

Сопредседатель «Партии Роста» Сергей Шнуров прибыл на Петербургский международный экономический форум.

В эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политики Сегодня» 48-летний шоумен намекнул, что откажется от идеи баллотироваться в депутаты Госдумы VIII созыва.

Я не разочаровался в политике, мне просто там не место, — посетовал Шнуров.

Кроме того, многолетний лидер группы «Ленинград» опроверг слухи о переезде в Москву.

Я не переезжал в Москву, мы же с вами здесь общаемся. Это дезинформация, — заявил Шнуров в разговоре с корреспондентом «ПС».

Петербургский международный экономический форум стартовал в среду, 2 июня. Программа ПМЭФ продлится до субботы, 5 июня.