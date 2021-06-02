Сергей Шнуров приехал на ПМЭФ

ИА «Политика Сегодня» /

Экс-лидер музыкальной группы «Ленинград» и член «Партии Роста» Сергей Шнуров прибыл на площадку Петербургского международного экономического форума.

Мероприятие пройдет в Северной столице со 2 по 5 июня в выставочном центре «Экспофорум». Там Шнуров планирует представить музыкальный проект «Зоя», который должен стать товарным знаком. Под ним музыкант планирует выпускать различную продукцию.

Примечательно, что накануне торжественного открытия ПМЭФ Шнуров удалил из своего Instagram все публикации. В итоге в профиле музыканта осталась только фотография «Зои» и одна подписка — на нее.