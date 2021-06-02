Шойгу рассказал об итогах седьмого фотоконкурса РГО «Самая красивая страна»

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу приветствовал проведение фотоконкурса "Самая красивая страна" и рассказал об его итогах.

Шойгу подчеркнул, что надеется на высокий международный престиж данного конкурса. В нем уже принимают участие фотографы из 18 стран.

"У нас в стране начнут принимать участие известные фотографы, известные мастера", — отметил глава РГО.

Число работ фотоконкурса "Самая красивая страна" превысило 65 тысяч, президент РГО назвал все работы "потрясающими" и достойными самых высоких оценок. Участником конкурса фотографического мастерства может стать любой желающий при условии проведения съемок на территории России.