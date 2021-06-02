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МО РФ: учения НАТО Sea Breeze могут служить прикрытием для поставок оружия ВСУ

Армия
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МО РФ: учения НАТО Sea Breeze могут служить прикрытием для поставок оружия ВСУ
president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

НАТО планирует поставить на Украину современное оружие под прикрытием военных маневров Sea Breeze, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, несмотря на то, что учения имеют статус "морских", их цели выходят далеко за пределы военной активности в украинской части акватории Черного моря.

Конашенков указал, что во время маневров представители стран НАТО и Украины будут отрабатывать десантирование и действия спецназа, в том числе в ночное время суток. Однако это не является главной задачей.

"Туда под прикрытием проведения учения планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск", — заявил официальный представитель МО РФ.

Генерал добавил, что, как и в прежние годы, данное оружие будет передано в украинскую армию и националистические батальоны в Донбассе.

#украина #нато #минобороны рф
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