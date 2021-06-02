Песков: следствие в отношении Гудкова не имеет политической подоплеки

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Следственные действия в отношении оппозиционера Дмитрия Гудкова не связаны с политикой, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кроме того, эта ситуация никак не повлияет на инвестиционный климат, сообщил официальный представитель Кремля на вопрос, как следствие отразится на инвестиционных условиях, особенно в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Песков обратил внимание, что обвинения в отношении Гудкова выдвигаются со стороны силовых ведомств, что не имеет отношения к политике. Также он подчеркнул, что эта тема не входит в компетенцию Кремля, а вопросы нужно задавать правоохранительным органам.