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МИД РФ: Банги не обращался к Москве с просьбой сократить число инструкторов в ЦАР

Политика
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МИД РФ: Банги не обращался к Москве с просьбой сократить число инструкторов в ЦАР
wikipedia.org / Shakko / CC BY-SA 3.0

Москва не получала от Банги просьб по сокращению числа специалистов из РФ в Центральноафриканской Республике (ЦАР), заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства, являющийся также спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, отметил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что российские инструкторы работают в ЦАР по просьбе руководства и правительственных структур этого государства. По словам Богданова, в этой ситуации все зависит от пожеланий и потребностей властей африканской страны.

"От них никаких просьб я пока не видел", — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Богданов добавил, что в ЦАР признательны России за помощь в подготовке профессиональных военных и сотрудников правоохранительных органов, поэтому работа в данном направлении продолжается. Представитель дипломатического ведомства также выразил надежду на очную беседу с премьер-министром Центральноафриканской Республики на ПМЭФ.

#богданов #пмэф #цар
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