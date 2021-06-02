МИД РФ: Банги не обращался к Москве с просьбой сократить число инструкторов в ЦАР

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Москва не получала от Банги просьб по сокращению числа специалистов из РФ в Центральноафриканской Республике (ЦАР), заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства, являющийся также спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, отметил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что российские инструкторы работают в ЦАР по просьбе руководства и правительственных структур этого государства. По словам Богданова, в этой ситуации все зависит от пожеланий и потребностей властей африканской страны.

"От них никаких просьб я пока не видел", — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Богданов добавил, что в ЦАР признательны России за помощь в подготовке профессиональных военных и сотрудников правоохранительных органов, поэтому работа в данном направлении продолжается. Представитель дипломатического ведомства также выразил надежду на очную беседу с премьер-министром Центральноафриканской Республики на ПМЭФ.