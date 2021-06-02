В Кремле сомневаются в подписании совместных документов по итогам саммита Путина и Байдена

kremlin.ru / Администрация президента России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о совместных документах на саммите России и США пока рано, поскольку он сомневается, что это произойдет.

Саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Песков отмечал, что лидеры обеих стран будут сами определять темы для разговора. Он также добавил, что пока рано говорить о принятии каких-то совместных документов.

"Пока вообще преждевременно об этом говорить. Пока нет никаких согласованных документов", — сказал пресс-секретарь.

В данный момент стороны готовятся к саммиту. Песков неоднократно подчеркивал важность этого мероприятия.