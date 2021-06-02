Пивоваров не признал вину на заседании суда в Краснодаре

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Фигурант уголовного дела о сотрудничестве с нежелательной организацией Андрей Пивоваров отказался признавать свою вину.

Заседание в Первомайском районном суде проходит сейчас в Краснодаре. Пивоваров в своем слове не признал вину по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией.

Представитель следствия заявил ходатайство о заключении Пивоварова под стражу на два месяца. На суде правоохранитель отметил, что фигурант не имеет постоянного места жительства в Краснодаре, а состояние его здоровья и возраст не препятствуют ему нахождению в СИЗО. Также следователь уверен, что подозреваемый будет продолжать вести антиконституционную деятельность.