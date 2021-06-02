Песков заявил, что Путин и Лукашенко всегда играют в хоккей в одной команде

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко всегда в одной команде, когда играют в хоккей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, кто — Путин или Лукашенко — лучше играет в хоккей, а также какая из сборных — России или Белоруссии — победила бы, если за них играли главы государств.

"Путин и Лукашенко — известные любители-хоккеисты, они всегда играют в одной команде", — сказал пресс-секретарь президента России.

Российский и белорусский лидеры часто вместе выходят на лед в хоккейных матчах, где собираются любители и профессионалы. Главы государств вместе играют в хоккей в дни, когда у них проходят переговоры.