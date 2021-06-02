Кремль не владеет информацией об организованной хакерской атаке на JBS

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассмотрит обращения американской стороны в связи с хакерской атакой на предприятия JBS, если такие поступят.

Песков заметил, что Кремль не владеет информацией об организаторах кибератак на предприятия JBS. Однако в случае, если от американской стороны поступит запрос в связи со случившемся, Москва готова рассмотреть их.

"По дипломатическим каналам есть определенные контакты. Мы не располагаем информацией об этом, но если будут какие-то обращения американцев, то, конечно, они будут рассматриваться достаточно оперативно", — сказал Песков.

Накануне стало известно, что крупнейший в мире производитель мяса, бразильская компания JBS S.A, подверглась хакерской атаке. По некоторым данным, под ударом оказалась пятая часть всех производственных мощностей в США по производству говядины.