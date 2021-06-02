Песков допустил обсуждение кибербезопасности на переговорах Путина и Байдена

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Киберпреступность и вызовы в киберпространстве станут частью повестки дня встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Данной информацией поделился с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Преступность и вызовы, с которыми приходится сталкиваться в киберсфере, так или иначе будут затронуты, отметил он. Встреча глав государств ожидается 16 июня в Женеве.

По словам официального представителя Кремля, говорить о полноформатном сотрудничестве Вашингтона и Москвы в киберсфере еще рано. Россия сомневается, что по итогам двустороннего саммита может быть принят совместный документ.