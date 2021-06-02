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Следователь ходатайствует об аресте Пивоварова на два месяца

Происшествия
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Следователь ходатайствует об аресте Пивоварова на два месяца
Prt Scr youtube.com / Андрей Пивоваров

Сотрудники правоохранительных органов считают, что Пивоваров осознанно хотел принимать участие в работе нежелательной НКО. Следствие настаивает на заключении его в СИЗО.

Сотрудник СК заявил, что Андрей Пивоваров должен быть заключен под стражу.

"Не имеет постоянного места жительства в Краснодаре, возраст и заболевания позволяют применить меру пресечения в виде заключения под стражу. Может скрыться и продолжить заниматься деятельностью против основ конституционного строя и безопасности", — отметил следователь.

Псевдоактивиста подозревают в работе с нежелательной организацией после репоста в социальной сети. Он призывал поддержать проект "Объединенные демократы", который принадлежит нежелательной в РФ организации "Открытая Россия".

#суд #арест #пивоваров
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