Гигантский живой краб стал «гостем» ПМЭФ в Петербурге

ИА «Политика Сегодня» /

Огромного живого краба привезли на Петербургский международный экономический форум из Мурманской области.

Региональные делегации ПМЭФ развернули свои стенды в павильонах "Экспоцентра". Представители Мурманской области привезли с собой в Северную столицу множество морских деликатесов из своего региона. Особого внимания участников форума удостоился огромный живой краб, передает издание "Невские Новости".

Невские Новости /

Международный экономический форум стартовал в Петербурге 2 июня. Это масштабное мероприятие Северная столица проводит начиная с 1997 года.