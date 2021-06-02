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Гигантский живой краб стал "гостем" ПМЭФ в Петербурге

Общество
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Гигантский живой краб стал «гостем» ПМЭФ в Петербурге
ИА «Политика Сегодня» /

Огромного живого краба привезли на Петербургский международный экономический форум из Мурманской области.

Региональные делегации ПМЭФ развернули свои стенды в павильонах "Экспоцентра". Представители Мурманской области привезли с собой в Северную столицу множество морских деликатесов из своего региона. Особого внимания участников форума удостоился огромный живой краб, передает издание "Невские Новости".

Невские Новости /

Международный экономический форум стартовал в Петербурге 2 июня. Это масштабное мероприятие Северная столица проводит начиная с 1997 года.

#пмэф #мурманск #краб
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