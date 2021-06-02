«Черный ящик». Предвыборные новшества натолкнулись на сопротивление КПРФ и ЛДПР

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Россия вновь на пороге модернизации законодательства о выборах. В регионы на утверждение местных парламентов ушли федеральные поправки, меняющие детали избирательного процесса. Но на местах находятся бунтари, которые ставят палки в колеса принятию этих процедур.

Напомним, в конце марта депутаты Госдумы РФ одобрили федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав». Речь о том, что теперь возможен отзыв членов избиркомов по представлению ЦИК. Может быть увеличено число переносных ящиков на участках. Сокращается информация о кандидатах в бюллетене и т.д.

Однако процесс неожиданно забуксовал в регионах. Так, недавно ульяновский парламент не смог утвердить федеральные поправки о выборах. Оппозиция заявила, что переносные ящики — темная история, а недостаток информации о кандидатах «может запутать избирателя».

Такие аргументы озвучили в Ульяновске депутаты от КПРФ и ЛДПР, заявив, что эти новеллы дают преимущество на предстоящих выборах «Единой России». В итоге для утверждения поправок не хватило одного голоса — и они были отвергнуты. Такой исход был явно не запланирован исполнительной властью.

ИА «Политика Сегодня» /

Взбрыкивание депутатов в этом приволжском регионе вызвало скандал. Глава Заксобрания Валерий Малышев попросил прокуратуру подать на непокорных в суд. И даже пригрозил угрозой роспуска парламента, если оппозиция не одумается. Градус эмоций говорит о том, что у руководителей на местах сдают нервы. Еще бы, так опростоволоситься перед Москвой.

Но неужели федералы в канун выборов в ГД хотят обеспечить для «ЕР» поул-позишн? И смогут ли такие местные бунты этому помешать? Политолог, консультант, эксперт KD Group Project Consulting Игорь Баранов считает, что вряд ли:

«Интересная ситуация, хотя это непринятие не имеет никакого значения, поскольку у федерального законодательства приоритет прямого действия. Да, без сомнения, федеральные поправки о выборах приняты в интересах “ЕР”. КПРФ и ЛДПР, зная социологию о некотором падении рейтинга “ЕР”, хотят воспользоваться моментом и предстать в глазах избирателей борцами за справедливость».

По словам аналитика, в некоторых регионах, в частности, в Ульяновской области, это может привлечь на сторону КПРФ, в большей степени, и ЛДПР — в меньшей часть избирателей, отошедших от «ЕР» и неопределившихся. Если же федералы, как обычно, попытаются продавить решение ульяновского парламента в пользу поправок, это вызовет к «Единой России» еще больший негатив.

«Словом, и в тактическом, и в стратегическом плане депутаты от КПРФ и ЛДПР приняли целесообразное решение для привлечения избирателей на свою сторону, к тому же проявив смелость (так как есть угроза роспуска парламента), а это в России всегда ценится», – полагает эксперт.

/ Ягудаев Владимир

Исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов полагает, что поправки в целом пойдут на благо избирательному процессу:

«В принципе, поправки, которые сейчас обсуждают, мне кажется, носят больше технический характер. И способствуют созданию дополнительных возможностей для голосования избирателей, что особенно актуально в период постепенного снятия ограничений по пандемии».

Так, увеличение числа переносных ящиков, очевидно, сделано для того, чтобы обеспечить возможность голосования большего количества людей, которые во время выборов находятся по тем или иным причинам дома.

«Что же касается права Центризбиркома прекращать полномочия назначенных по предложению самого же ЦИКа членов избиркомов, то это тоже давно обсуждаемый вопрос. И вряд ли это как-то скажется на возможностях парламентских партий. ЦИК сможет отзывать только “своих”, — говорит эксперт.

Пресс-служба ОНФ /

Таких людей может быть только два: ЦИК вправе предложить одну кандидатуру губернатора, одну — Заксобранию. Всего же число членов избиркома достигает 12-14, в зависимости от региона. Поэтому вряд ли это изменит возможности партий — они сохраняют абсолютно те же права.

«Партии могут предлагать в состав регионального избиркома свои кандидатуры. И, кстати говоря, тоже могут инициировать отзыв своих членов комиссии. Так что, мне кажется, говорить о том, что эти поправки направлены достижение преимуществ одной из партий, не корректно», — считает эксперт.

И если даже некоторые регионы эти поправки могут не принять, в России есть принцип приоритета федерального законодательства. В любом случае эти нормы будут действовать в силу прямого действия федерального закона – не важно, будут ли они включены в соответствующий закон субъекта или нет.

«У нас иногда принимаются федеральные законы с оговорками, что — норма действует, только если она есть в законе субъекта. В данном же случае такой формулировки нет, это — норма прямого действия. Правда, непринятие поправок субъектом может грозить дополнительными сложностями», — признал Александр Игнатов.

/ Невские Новости

Это может коснуться комиссий, в первую очередь участковых. Члены которых, не будучи профессиональными юристами, должны будут в случае некоего избирательного спора дать оценку ситуации. Но в любом случае, если дело дойдет до суда или до вышестоящей комиссии, будет применена норма федерального закона.

Однако зачем тогда вообще устраивать подобные обсуждения, громкое ломание копий, если от этого ничего не зависит? По мнению эксперта, действия партий-бунтовщиков здесь уже имеют политический характер: