Медиагруппа «Патриот» обсудит вероятность появления в РФ «черной плесени» из Индии

Медиагруппа «‎Патриот» /

Возможность появления в России "черной плесени" из Индии, а также последствия заражения человеком птичьим гриппом H10N3 обсудят в Медиагруппе "Патриот".

Днем 2 июня в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" состоится брифинг заведующего кафедрой инфекционными болезнями, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ Алексея Яковлева. Журналисты из первых уст узнают, какая именно вакцина лучше всего защищает человека от новых штаммов COVID-19.

В ходе брифинга эксперт оценит последствия первого в истории заражения человека птичьим гриппом в Китае. Также он назовет главную ошибку граждан, которые переболели COVID-19 и расскажет, насколько правдивой является информация о негативном влиянии коронавируса на психику человека, сообщает "Федеральное агентство новостей".