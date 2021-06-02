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Медиагруппа "Патриот" проведет эфир о первом дне ПМЭФ

Экономика
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Медиагруппа «Патриот» проведет эфир о первом дне ПМЭФ
politexpert.net / Евгений Зайцев

Промежуточные итоги крупнейшего экономического форума России и мира за время после пандемии подведут в трансляции пресс-центра МГ "Патриот".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет со 2 по 5 июня. На мероприятии будут обсуждать наиболее важные экономические проблемы мира после пандемии COVID-19.

В ПМЭФ примет участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Форум станет первой площадкой, где глава государства выступит в очном формате перед публикой, с начала распространения эпидемии.

На вопросы о начале мероприятия ответят участники форума, эксперты и журналисты. Прямая трансляция пройдет в сообществе Медиагруппы "Патриот". Предыдущие трансляции доступны для просмотра в архиве пресс-центра.

#пмэф #прямой эфир #МГ Патриот #экономический форум #открытие форума
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