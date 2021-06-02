Матвиенко исключила обязательную вакцинацию от COVID-19 в РФ

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Никакой обязательной вакцинации от коронавируса в РФ быть не может, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Обязательный формат прививочной кампании против COVID-19 является нарушением законодательства и существующих в России правил, напомнила Матвиенко на заседании Совфеда. Главная задача властей РФ заключается в том, чтобы объяснить людям недостоверность сведений об обязательной вакцинации.

Против данной меры выступил также президент России Владимир Путин. Он отметил, что граждан нельзя принуждать делать прививку. Однако россияне должны осознавать, что отказ от вакцины от коронавируса опасен для здоровья.