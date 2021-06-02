Суд объявил в розыск убийцу гея в Москве

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Басманный суд Москвы объявил в розыск Антона Бережного, напавшего на Курском вокзале с ножом на двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, один из которых скончался.

Преступление было совершено в ночь на 29 июня 2019 года перед входом в здание Курского вокзала. Обвиняемый напал с ножом на двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Один из потерпевших скончался на месте происшествия, второй получил легкое ранение.

Злоумышленника обвинили в убийстве и побоях. В суде он признался в содеянном, но отметил, что не собирался совершать преступление. Присяжные решили, что не он причинил смерть потерпевшему, но признали виновным в побоях и приговорили к 1 году и 11 месяцам ограничения свободы и освободили из зала суда. В сентябре 2020 года суд отменил оправдательный приговор по делу об убийстве геев. Назначено повторное слушание. Но 1 июня обвиняемый не явился на судебное заседание после перерыва. Его объявили в розыск.