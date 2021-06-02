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Пьяные москвичи устроили стрельбу из окна дома на Марксистской улице

Происшествия
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Пьяные москвичи устроили стрельбу из окна дома на Марксистской улице
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Злоумышленники открыли огонь в центре столицы. Инцидент произошел в Таганском районе на улице Марксистской.

Как утверждают очевидцы происшествия, стрельба произошла рядом с кафе. Неизвестные произвели несколько выстрелов. Позже сотрудники полиции выяснили, что стреляли из охолощенного оружия на базе автомата.

Правоохранители обнаружили в здании, откуда велась стрельба, семь человек в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Злоумышленников доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

Пока нет точной информации о наличии пострадавших в результате инцидента. Сообщалось, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

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