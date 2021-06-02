В американского школьника «вселился» Гитлер и спровоцировал еврейский скандал

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Ученик пятого класса школы в округе Тенафли (штат Нью-Джерси) выступил с проектом «Развитие персонажа». Своим «персонажем» мальчик выбрал основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера.

Пятиклассник пришел представлять свой проект нарядившись в нацистскую форму. По данным издания The Post Millenial, учитель полностью одобрил выбор и «самопрезентацию» ребенка.

Доклад ученик составил от первого лица и стал объяснять, что одним из «достижений» диктатора было объединение «огромной массы немцев и австрийцев». После мальчик сообщил, что «пришел к власти как лидер нацистской партии», в 1933 году стал канцлером, а через год получил титулы фюрера и рейхсканцлера.

«Фюрер и рейхсканцлер означает лидер и канцлер. Я был довольно велик, не так ли?» — решил объяснить школьник.

Пятиклассник продолжил доклад словами о том, что Гитлер получил большую популярность и последователей, «пока не умер». В заключении мальчик отметил, что вера фюрера в антисемитизм «заставила» его убить миллионы евреев. Это предложение стало единственной отсылкой ко Второй мировой войне.

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Урок по теме «Развитие персонажа» провели еще в апреле этого года. После того, как мальчик выступил с речью об основателе Третьего рейха, его презентацию повесили в школьном коридоре вместе с работами других учеников. Так, «достижения» Гитлера провисели больше месяца на всеобщем обозрении учителей и школьников.

Однако, увидев «творчество» пятиклассника, родители подняли громкий скандал, который и попал в прессу. По словам разгневанных родителей, в округе Тенафли проживает примерно 40% людей еврейского происхождения. Многие выразили уверенность, что учитель, который поручил детям подготовить доклад о любой исторической личности, одобрил выбор темы и сам помогал пятикласснику написать работу о диктаторе.

Суперинтендант школ округа Шона ДеМарко взяла под личный контроль ситуацию и возглавила расследование. Разбирательство покажет, потребуется ли принимать «дальнейшие» действия. ДеМарко отправила родителям и работникам школы письмо, в котором попросила предоставить всю информацию, которая имеет отношение к скандальной презентации.

Фигура Гитлера недавно стала объектом особого внимания и на Украине. Местная чиновница решила продемонстрировать художественный талант и представила свой «шедевр» — изображение фюрера с телом беременной женщины. Концептуальное искусство украинки оценили не все.