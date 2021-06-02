«Единая Россия» сформировала список кандидатов на выборы в Госдуму

Оргкомитет партии "Единая Россия" сформировал список кандидатов на выборах в Госдуму по итогам праймериз. Об этом сообщил председатель комитета, сенатор Карелин.

По его словам, окончательный список претендентов будет утвержден на съезде политического объединения. Мероприятие пройдет 19 июня. Кроме того, на съезде утвердят список кандидатов-одномандатников от партии.

Ранее пресс-служба "Единой России" сообщила, что более 260 тысяч жителей Санкт-Петербурга зарегистрировались для участия в голосовании.