Ростуризм не исключает возобновления продаж путевок в Турцию

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Россияне смогут снова начать отдыхать на турецких курортах уже в июле 2021 года, рассказала глава ведомства Зарина Догузова.

Россия ранее ограничила полеты в Турцию из-за сложной эпидемиологической обстановки. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью программе "Поздняков" на НТВ не исключила, что в скором времени поездки россиян на турецкие курорты могут быть возобновлены.

"Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты", — сказала она.

Догузова подчеркнула, что в 2021 году около миллиона россиян забронировали туры и внесли деньги за отдых. Она выразила обеспокоенность из-за ситуации, когда граждане потратили денежные средства, но не смогли улететь на турецкие курорты.