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Регулирование гражданского оружия в России станет темой брифинга в медиацентре "Патриот"

Общество
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Регулирование гражданского оружия в России станет темой брифинга в медиацентре «Патриот»
pixabay.com / jasongillman

Тема ужесточения владения оружием в России будет затронута на брифинге пресс-центра Медиагруппы "Патриот".

Ряд трагических случаев в России с применением стрелкового вооружения привел к изменениям в законодательстве. Депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли поправки к закону "Об оружии". В студии медиацентра выступит главный редактор журнала «КАЛАШНИКОВ. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев, пишет ФАН.

Брифинг состоится в прямом эфире 2 июня, в 15:00. Будут затронуты темы возможности запрета охоты, ужесточения медицинских требований к владельцам оружия. Также участники обсудят последствия от изменений в законе для спортивной стрельбы и для частных охранных предприятий. Сотрудники ЧОП и ранее попадали под урезание прав на оружие.

#россия #оружие #брифинг #патриот
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