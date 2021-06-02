Регулирование гражданского оружия в России станет темой брифинга в медиацентре «Патриот»

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Тема ужесточения владения оружием в России будет затронута на брифинге пресс-центра Медиагруппы "Патриот".

Ряд трагических случаев в России с применением стрелкового вооружения привел к изменениям в законодательстве. Депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли поправки к закону "Об оружии". В студии медиацентра выступит главный редактор журнала «КАЛАШНИКОВ. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев, пишет ФАН.

Брифинг состоится в прямом эфире 2 июня, в 15:00. Будут затронуты темы возможности запрета охоты, ужесточения медицинских требований к владельцам оружия. Также участники обсудят последствия от изменений в законе для спортивной стрельбы и для частных охранных предприятий. Сотрудники ЧОП и ранее попадали под урезание прав на оружие.