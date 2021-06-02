Россия официально выйдет из ДОН через полгода

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Вслед за Госдумой закон о выходе России из Договора по открытому небу одобрил Совет Федерации. Теперь необходимо, чтобы распоряжение о денонсации подписал глава государства.

По истечении шести месяцев Россия на официальном уровне прекратит участие в ДОН. Москва готовит послания для Канады и Венгрии, в которых уведомит их как депозитариев договора о решении выйти из соглашения.

Денонсацию ДОН ранее объявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. По его словам, ведомство готовится послать США еще ряд "некомфортных сигналов".