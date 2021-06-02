Назван окончательный состав российской сборной по футболу на Евро-2020

rfs.ru / Михаил Шапаев / Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»

Сборная России по футболу определилась с окончательным составом национальной команды перед чемпионатом Европы. В итоговую заявку не попали четыре игрока из расширенного списка.

Полный состав национальной команды опубликовали в официальном Twitter-аккаунте российской сборной. В окончательную заявку не вошли вратарь Андрей Лунев, защитники Роман Евгеньев и Илья Самошников, а также полузащитник Арсен Захарян, которые были в расширенном составе. В итоговой заявке оказались, например, вратари Антон Шунин и Юрий Дюпин, защитник Юрий Жирков, полузащитники Александр Головин и Магомед Оздоев, а также нападающий Артем Дзюба.

Чемпионат Европы по футболу, перенесенный с 2020 года из-за коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля в разных странах. Российская команда сыграет 12 июня с Бельгией в группе В, матч состоится в Санкт-Петербурге.