В Сербии не поддержали антироссийские санкции

Федеральное агентство новостей / Алина Арсеньева

Белград не будет вводить санкции против Москвы. Это несправедливо и неэффективно, заявил председатель сербского парламента Ивица Дачич.

Россия является другом и великим партнером Сербии. Республика благодарна ей за поддержку во всех сферах, подчеркнул политик в выступлении перед депутатами Госдумы в Москве.

Ивица Дачич сказал, что Белград планирует вступить в Евросоюз, не теряя дружественных отношений с Москвой и Пекином. Кроме того, республика намерена развивать отношения с американской стороной.