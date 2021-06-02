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В Сербии не поддержали антироссийские санкции

Политика
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В Сербии не поддержали антироссийские санкции
Федеральное агентство новостей / Алина Арсеньева

Белград не будет вводить санкции против Москвы. Это несправедливо и неэффективно, заявил председатель сербского парламента Ивица Дачич.

Россия является другом и великим партнером Сербии. Республика благодарна ей за поддержку во всех сферах, подчеркнул политик в выступлении перед депутатами Госдумы в Москве.

Ивица Дачич сказал, что Белград планирует вступить в Евросоюз, не теряя дружественных отношений с Москвой и Пекином. Кроме того, республика намерена развивать отношения с американской стороной.

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