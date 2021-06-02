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Стало известно, чем кормят журналистов в первый день ПМЭФ

Россия
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Стало известно, чем кормят журналистов в первый день ПМЭФ
Невские Новости / Анна Карпова

В среду, 2 июня, в Санкт-Петербурге стартовал XXIV Петербургский международный экономический форум(ПМЭФ), который продлится до 5 июня.

Корреспонденты «Политики Сегодня» отправились на главную площадку мероприятия КВЦ «Экспофорум», где все готово к встрече гостей и участников. Сотрудникам прессы предлагают бесплатные напитки и легкие закуски: чай, кофе, слойки и десерты.

Стало известно, чем кормят журналистов в первый день ПМЭФ
ИА «Политика Сегодня» /

Организатором ПМЭФ выступил Фонд Росконгресс. В этом году тема форума: «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Стало известно, чем кормят журналистов в первый день ПМЭФ
ИА «Политика Сегодня» /

 

#россия #политика #росконгресс #экспофорум #ПМЭФ2021
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