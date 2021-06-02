Стало известно, чем кормят журналистов в первый день ПМЭФ

Невские Новости / Анна Карпова

В среду, 2 июня, в Санкт-Петербурге стартовал XXIV Петербургский международный экономический форум(ПМЭФ), который продлится до 5 июня.

Корреспонденты «Политики Сегодня» отправились на главную площадку мероприятия КВЦ «Экспофорум», где все готово к встрече гостей и участников. Сотрудникам прессы предлагают бесплатные напитки и легкие закуски: чай, кофе, слойки и десерты.

ИА «Политика Сегодня» /

Организатором ПМЭФ выступил Фонд Росконгресс. В этом году тема форума: «Снова вместе. Экономика новой реальности».