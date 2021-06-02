Россия за день. Главное: TikTok поможет бизнесу в ХМАО, экстремальный аттракцион в Сочи

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Магаданская область. Правительство Магаданской области запустило выплаты пенсионерам старше 60 лет за вакцинацию от коронавируса. После прививки пожилым магаданцам раздают по тысяче рублей.

Республика Дагестан. В Махачкале после драки с сотрясением мозга госпитализировали депутата регионального Народного собрания Айнутдина Зиявутдинова. Он ввязался в конфликт с политическими оппонентами.

Хабаровский край. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев порадовал жителей региона известием о том, что Хабаровск останется на 5000-ой купюре, как минимум, до 2030 года. Банкноты с легендарным мостом будут выпускать вместе с екатеринбургскими пейзажами.

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Орловская область. В Орле жители устроили необычный протест мусорной реформе, которая по их словам, за три года не дала результатов — город по-прежнему утопает в отходах. Люди пригнали на главную площадь прицеп, набитый мусором и украшенный категоричными лозунгами.

Иркутская область. Глава Иркутской области Игорь Кобзев призвал жителей региона помогать властям принимать решения по ключевым вопросам. Для этого по его поручению был создан портал, где жители будут голосовать и мнением большинства влиять на работу чиновников.

Ханты-Мансийский автономный округ. В Югре на базе центра поддержки предпринимательства открылась бесплатная студия для профессиональной записи Tik-Tok. Там бизнесмены могут записывать видео, интервью и вести прямые эфиры.

В ХМАО за браконьерство наказали главу поселка Кедровый Ивана Воронова. Год назад его поймали за ловлей краснокнижной рыбы. Ему назначили наказание в виде 480 часов исправительных работ, а также изъяли в пользу государства лодку с мотором.

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Чеченская Республика. Глава Чечни Рамзан Кадыров признан самым богатым губернатором 2020 года. Он задекларировал 381 млн рублей, что более чем в 4 раза превышает доходы следующего за чеченским лидером в списке главы Марий Эл Александра Евстифеева.

Республика Татарстан. В комитете Госсовета Татарстана предложили ввести уголовную ответственность за отказ или уклонение от лечения наркомании. Сейчас за это сажают на 30 суток, депутаты предложили после двух таких сроков сажать в тюрьму на год.

Краснодарский край. В Сочи открылся самый высокий в России и третий по величине в Европе экстремальный аттракцион-маятник. Он раскачивается до высоты 10-этажного дома и при этом вращается на 360 градусов.

Рязанская область. Рязанские депутаты предложили внести изменения в ПДД. В частности разрешить автомобилистам проезжать на красный сигнал светофора при повороте направо. В ГИБДД пообещали рассмотреть этот вопрос.

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Ярославская область. Ярославский депутат Анатолий Киширин призвал мэра города Владимира Волкова подать в отставку. Все потому, что заместитель главы больше года находится под стражей по обвинению во взяточничестве.

Камчатский край. Зампред Госдумы Ирина Яровая намерена до конца лета отправить в командировку на Камчатку несколько столичных специалистов по дорогам. Они разработают рекомендации для обеспечения безопасности движения на полуострове.

Ямало-Ненецкий автономный округ. Президент России Владимир Путин пригласил многодетную семью из города Надым провести отпуск в Сочи. Глава государства пообещал организовать им отдых и выделить машину.