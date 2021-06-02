Журналист Серуканов расскажет, зачем западные спецслужбы используют иноагентов в России

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Юрист и ведущий телешоу "Прекрасная Россия бу-бу-бу" Виталий Серуканов ответит на вопросы коллег в ходе брифинга в пресс-центре Медиагруппы "Патриот".

На встрече он расскажет, с какой целью спецслужбы Великобритании и США используют иностранных агентов в России, а также сколько им платят за работу, написали журналисты Федерального агентства новостей.

Кроме того, Серуканов затронет тему активности молодежи в сфере политики. Журналист ответит на вопрос, почему блогеры и представители молодого поколения используют травлю в качестве метода борьбы против оппонентов.

Брифинг пройдет в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" 2 июня в 11.30. Желающие могут присоединиться к эфиру или посмотреть его в записи.